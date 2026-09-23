شركات الطيران الأمريكية تحذر من خفض طاقتها التشغيلية بسبب ارتفاع أسعار الوقود

قالت شركتا الطيران الأمريكيتان يونايتد أيرلاينز هولدنجز وأمريكان أيرلاينز جروب، إنهما قد تجبران على خفض طاقتهما التشغيلية خلال الربع الأخير من العام الحالي.

فيما ذكرت شركة ساوث ويست أيرلاينز، أنها قد ترفع أسعار التذاكر، في إطار محاولات قطاع الطيران لاحتواء أسعار الوقود المرتفعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روبرت إيسوم، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان أيرلاينز، خلال مشاركته في مؤتمر لبنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي بولاية كاليفورنيا اليوم الأربعاء: "إذا ظلت أسعار الوقود مرتفعة كما هي الآن، أعتقد أننا سنحتاج إلى إدخال بعض التعديلات على طاقتنا التشغيلية المخططة في إطار نظرتنا للمستقبل".

وقال مايك ليسكنين، المدير المالي لشركة الطيران، إنه إذا استمرت أسعار الوقود مرتفعة "ستجري الشركة بعض التعديلات حتى الربع الأول من العام وما بعده في 2027".

وقال توم دوكسي، المدير المالي لشركة ساوث ويست، إن الشركة ترى "فرصة" لزيادة أسعار التذاكر، في ظل معاناة القطاع من أسعار النفط المرتفعة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأضاف أنه يمكن خفض الطاقة التشغيلية إذا ظلت أسعار الوقود مرتفعة.

وقدرت أمريكان أيرلاينز الزيادة في قيمة فاتورة الوقود لديها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي بنحو مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، تتوقع الشركة الاستفادة من التركيز على المنتجات الفارهة، مع زيادة الإيرادات من تذاكر درجة رجال الأعمال على الطائرات.