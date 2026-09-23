روبيو: واشنطن تأمل في حضور بوتين قمة مجموعة العشرين في ميامي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ميامي خلال ديسمبر المقبل.

وأضاف روبيو، للصحفيين في نيويورك: "لقد وجهنا دعوة إلى الرئيس بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين.. ونعتقد أن هذه فرصة له للتواصل ليس فقط مع الرئيس، وإنما أيضًا مع قادة آخرين بالعالم.. ونأمل أن يقبل هذه الدعوة".

وكان روبيو، قد التقى في وقت سابق نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، صورًا للاجتماع عبر منصة "إكس"، لكنها لم تقدم على الفور تفاصيل بشأن المحادثات.

وتشهد العلاقات الأمريكية الروسية توترًا شديدًا، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا ما يصفه بعلاقته الجيدة مع بوتين.