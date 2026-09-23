السكتيوي يشيد بردة فعل لاعبي عُمان بعد التعادل مع العراق

وتعادل منتخبا عُمان والعراق بهدف لمثله اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، حيث نجح منتخب عُمان في التعادل بعد التأخر في النتيجة.

وقال السكتيوي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة لاعتبارات كثيرة، فالمنتخب العراقي عاد من كأس العالم، ولاعبوه لديهم توليفة ويعملون معًا منذ فترة طويلة، إلى جانب الاستقرار على مستوى الجهاز الفني، بينما نحن نحاول الوصول إلى الانسجام بين لاعبين خاضوا مباراة بهذا المستوى، وبعضهم انضم متأخرًا".

وأضاف: "لم ندخل المباراة في بدايتها بالطريقة الجيدة، لكنني سعيد جدًا بردة الفعل في الشوط الثاني وتطبيق التعليمات بحذافيرها، وكانت شخصية الفريق رائعة رغم صعوبة الظروف".

وتابع المدرب في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية : "أنا سعيد بالروح الجميلة داخل غرفة الملابس، والاحترام والحب والتفاني في تمثيل بلد عظيم. أعتقد أن اللاعبين، بسبب الحماس الزائد، لم يدخلوا المباراة بالطريقة المطلوبة، لكننا ظهرنا في الشوط الثاني بصورة مغايرة، خاصة من خلال استغلال الأطراف".