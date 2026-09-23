رويترز عن مسئول إيراني: طهران تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها بإنهاء الأعمال القتالية

قال مسئول إيراني كبير، اليوم الأربعاء، إن طهران تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها بإنهاء الأعمال القتالية.

لكن لا تزال هناك خلافات عديدة بين الموقفين الإيراني والأمريكي في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية، وفق وكالة رويترز.

وأضاف المسئول الإيراني، أن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران كانا موضوع نقاش خلال المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة أمس الثلاثاء.

وسبق أن صرح مسئول إيراني بأن طهران قدمت اقتراحًا بفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت أمريكا ضغوطها، وجرى نقل المقترح إلى واشنطن مع احتمالية التحرك نحو عقد اتفاق معها.

وأمس الثلاثاء، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقد اجتماع في نيويورك بين مسئولين أمريكيين وإيرانيين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لصحفيين في الأمم المتحدة، إن مسئولين أمريكيين عقدوا اجتماعا استمر ثلاث ساعات الثلاثاء مع وفد إيراني، واصفا الاجتماع بأنه كان "جيدا جدا".

وجرى الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إنه يشعر "بتفاؤل كبير" بشأن هذه المحادثات.

وصرح ويتكوف في منشور على منصة إكس: «اليوم، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرينا محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء، الذين تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم. وقد نجحوا في استكمال جولة من المباحثات نأمل أن تفضي إلى نتائج بناءة وواعدة. وسيواصل الوسطاء جهودهم».