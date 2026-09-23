 هيئة بريطانية: اندلاع النيران في سفينة شحن بعد تعرضها لهجوم في مضيق هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيئة بريطانية: اندلاع النيران في سفينة شحن بعد تعرضها لهجوم في مضيق هرمز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 6:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 6:49 م

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن سفينة شحن أخرى تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.

وقالت الهيئة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن السفينة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر، مضيفة أنها "تحترق وتنجرف في المياه".

وأشارت الهيئة إلى إجلاء جميع أفراد الطاقم، ووقوع ضحيتين، دون أن يتضح ما إذا كانتا حالتي وفاة أم إصابة.

وشهد مضيق هرمز مؤخرا عودة عمليات القصف بصورة متكررة، حيث تعرقل إيران إلى حد كبير حركة الملاحة عبر المضيق، الذي يمثل ممرا مهما للتجارة العالمية في النفط والغاز والأسمدة، من خلال التهديدات والهجمات على السفن. كما هاجم الجيش الأمريكي سفنا مدنية إيرانية.


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