أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لن نفتح هرمز أو نجري مفاوضات إذا لم توافق أمريكا على شروطنا

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن مضيق هرمز سيظل مغلقًا، ولن تُجرى أي مفاوضات حتى توافق الولايات المتحدة الأمريكية على الشروط الإيرانية.

وحسبما أفاد موقع «إيران إنترناشيونال»، زعم رضائي أن القوات الإيرانية أسقطت نحو 180 طائرة مسيّرة أمريكية، مشيرًا إلى أن طهران لن تعود إلى ما وصفه بـ«دبلوماسية الماضي».

وذكر أن إيران ستطالب الولايات المتحدة باستعادة ثقتها والامتثال لشروطها قبل استئناف أي مفاوضات بين واشنطن وطهران.

وسبق أن نقلت «إسنا» إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الوفد الإيراني في نيويورك أبلغ الجانب الأمريكي مواقف طهران وشروطها بوضوح، عبر الوساطة القطرية.

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك، اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مقطعًا مصورًا يظهر بزشكيان لدى نزوله من الطائرة، معلنة وصوله إلى أحد مطارات نيويورك.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» قد نقلت في وقت سابق عن المدير العام للعلاقات العامة في مكتب الرئاسة، حبيب الله عباسي، قوله إن زيارة بزشكيان تتضمن إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة وعقد لقاءات ومباحثات مع عدد من رؤساء الدول والمسؤولين المشاركين.

كما تشمل أجندة الزيارة اجتماعًا مع شخصيات إيرانية مقيمة في الولايات المتحدة، ولقاءات مع شخصيات أمريكية وممثلين عن مراكز أبحاث، بحسب «إرنا».