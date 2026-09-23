رئيس إيران: نؤمن بالدبلوماسية ولن نستسلم تحت ضغط القوة العسكرية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، إن الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا بلاده وهما مجهزتان بأحدث التقنيات ومنظومات الأسلحة لكن الشعب الإيراني صمد.



وأضاف في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران لا تسعى لتحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين، مشيرًا إلى أن الطاقة النووية جزء من تقدم إيران وهي لأغراض سلمية، وأكد أنه من غير المقبول أن تبقى حكرا على دول قليلة، كما نقلت قناة الجزيرة.



ولفت إلى أن إيران بحاجة إلى الطاقة النووية لا إلى قنبلة نووية، مشددا على أن توسيع الحرب لن يؤدي إلى تحقيق الهدف ولا يمكن لأحد نشر الفوضى في دول بالمنطقة.



وأكد أن إيران تسعى إلى الطاقة للتقدم لا إلى تهديد المجتمعات بالأسلحة، قائلا: "نريد التعاون المشترك من أجل الأمن".



ونوه بأن بلاده تسعى للتعاون من أجل تحقيق الأمن، وتابع: "نريد أن يكون لدينا جيران أقوياء.. يجب حل مشاكلنا الإقليمية داخل منطقتنا ولا نقبل أن تصبح بيد الدول الخارجية".



وشدد على أن إيران التزمت بمذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، موضحًا أن بلاده لا تخشى حربا تدافع فيها عن نفسها.



وصرح الرئيس الإيراني بأن بلاده تؤمن بالدبلوماسية ولن نستسلم تحت ضغط القوة العسكرية، مؤكدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتا البنية التحتية في بلاده.