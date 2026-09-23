الخطوط الجوية الإثيوبية تلغي الرحلات إلى تيجراي بعد سيطرة المسلحين على المطار

علقت الخطوط الجوية الإثيوبية، الرحلات لثلاث وجهات في تيجراي، بعد انتشار تقارير حول سيطرة القوات المنتمية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على المطار في العاصمة الإقليمية.

ويسلط تعليق الرحلات الضوء على تجدد التوترات في شمال إثيوبيا بعدما استعادت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي السيطرة على الإدارة الإقليمية، ورفضت سيطرة الحكومة المؤقتة التي عينها رئيس الوزراء آبي أحمد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأخبر سائق سيارة أجرة وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن المطار، الذي عادة ما تسيطر عليه القوات الفيدرالية، احتله مقاتلون من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وكانوا يحملون أسلحة خفيفة.

وقال السائق، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام منه، إن أحد القادة أمره بمغادرة المطار، موضحا أنه لن تهبط أي رحلات.

وبدا أن السيطرة على المطار تمت بشكل سلمي، حيث لم يتم سماع إطلاق نار داخل المطار أو في محيطه، وفقا لوكالة (أ ب).

ولا تسير أي شركات طيران أخرى رحلات إلى المنطقة، رغم إمكانية الوصول إليها برحلات طيران مستأجرة.

كما أن هذه العملية تأتي بعد إعلان سبع جماعات مسلحة تقاتل الحكومة الإثيوبية، الأحد الماضي أنها شكلت تحالفا يسمى "التحالف من أجل البقاء" للإطاحة بحكومة آبي أحمد وإقامة إدارة انتقالية.

ويضم التحالف الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وميليشا فانو في الأمهرة وجيش تحرير أورومو، وأربع جماعات مسلحة أصغر. وخلف صراع استمر عامين بين الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الذي انتهى باتفاق سلام في نوفمبر 2022، أكثر من نصف مليون قتيل.

واستشهد الناقل الجوي بـ"الوضع الحالي في المنطقة"، بحسب بيان.

وقالت الحكومة الإقليمية في بيان إنها أصدرت تعليمات لمقاتليها بخوض "حرب دفاعية" بعدما هاجمت القوات الفيدرالية تيجراي أمس الثلاثاء بالطائرات المسيرة والمدفعية الثقيلة.