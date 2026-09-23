علي شعث: نعمل على بناء حكومة مصغرة لإدارة غزة

قال علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية «لجنة التكنوقراط» لإدارة قطاع غزة، إن اللجنة تعمل على بناء حكومة مصغرة لإدارة غزة.

وأعرب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تطلعه لبناء قطاع غزة بدعم المجتمع الدولي.

وأوضح أن مهمة اللجنة تتمثل في تقديم خدمات لسكان غزة نظرًا لحجم الدمار، مشيرًا إلى تقديم مشروعات عديدة لإعادة التعافي الاقتصادي إلى القطاع.

وذكر أن المشروعات المطورة تضم 71 برنامجًا تتناول: التنمية البشرية، وإعادة الإعمار، وتعافي الاقتصاد، والأمن، مشددًا على ضرورة اتباع مبدأ: «سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد».

وأكد أن اللجنة لن تسمح بعودة الأمور لما كانت عليه في القطاع، قبل اندلاع أحداث 7 أكتوبر 2023، مؤكدًا تطلعه إلى الأمام لبناء مستقبل غزة بسواعد أبنائها ودعم المؤسسات الدولية.

ونوه إلى أن الوضع حاليا في غزة «فوضوي»، في ظل وجود جهات متعددة تقدم خدمات بصورة متفرقة، محذرًا من التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع مع اقتراب فصل الشتاء.