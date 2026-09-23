بيزشكيان: إيران لم تكن يوما المعتدية ولم تبدأ حربا قط

شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء على أن بلاده التي تواجه حربا أمريكية إسرائيلية منذ فبراير الماضي، لم تبادر يوما إلى الاعتداء على أي طرف آخر.

وقال في كلمته: "إيران لم تكن يوما المعتدية، ولم تبدأ حربا قط، ودائما ما أظهرت التزامها بطاولة المفاوضات. لقد فُرضت الحرب علينا، لكننا أثبتنا أننا لا نخشى القتال"، وفق وكالة فرانس برس.

وتوعد بيزشكيان، بأن طهران لن تسمح بأن يكون مضيق هرمز منطلقا "للعدوان" عليها.

وتابع: "لا يمكننا أن نسمح للبعض بأن تكون لهم حرية الوصول وأن يعزّزوا مصالحهم من هذا الممر المائي، وفي الوقت عينه يستخدمون هذا الممر لفرض عدوانهم علينا".

وصرح بأن بلاده "ضحية للإرهاب"، رافضا اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران بـ"الإرهاب".

واستكمل: "وصفنا رئيس الولايات المتحدة بالإرهابيين. نحن ضحية للإرهاب. نعم، أنا آت من إيران حيث تم اغتيال مرشدنا الأعلى المحترم من دون أي مسوغ أو إطار قانوني. أنا آت من إيران حيث قصفوا مدرسة" في مطلع الحرب الأخيرة.