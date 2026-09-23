وزيرة الخارجية الفلسطينية تدعو إيطاليا إلى الاعتراف بدولة فلسطين

دعت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، اليوم الأربعاء، إيطاليا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته وفقا للقانون الدولي وإعلان نيويورك والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

كما بحثت شاهين، مع القنصل العام الإيطالي في القدس دومينيكو بيلاتو، مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ومن جهته، أكد بيلاتو استمرار إيطاليا في تقديم الدعم الإنساني لفلسطين، ودعم قطاع التعليم، وتنفيذ المشاريع المختلفة.

وفي الشهر الماضي، جددت الحكومة الإيطالية رفضها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وطالبت بوقف عنف المستوطنين المتصاعد ضد الفلسطينيين.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في تصريح للصحفيين على هامش ملتقى "الصداقة بين الشعوب" بمدينة ريميني الإيطالية: "نحن ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لأنها تقوض إقامة دولة فلسطينية".