وزير سوداني: نتطلع لتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني أحمد مضوي موسى، أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين السودان والوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من برامج الوكالة وخبراتها في دعم القطاعات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، خاصة مجالات الصحة والزراعة والأمن الغذائي والرقابة والسلامة الإشعاعية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي، وذلك على هامش أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح الوزير، أن السودان يولي أهمية كبيرة لاستمرار وتطوير التعاون مع الوكالة، مشيراً إلى عدد من الأولويات التي يتطلع السودان إلى الحصول على دعم الوكالة بشأنها، من بينها توفير مسرّع خطي للمعهد القومي للسرطان بجامعة الجزيرة، ودعم خدمات العلاج الإشعاعي، وتعزيز قدرات المختبرات البيطرية، ودعم جهود الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، بجانب توفير جهاز لتشعيع الدم للمعمل القومي للصحة العامة.

كما تناول اللقاء تطلع السودان إلى إيفاد بعثة فنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوقوف ميدانيا على الاحتياجات والأضرار التي لحقت بالمؤسسات الوطنية ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية؛ بما يسهم في إعداد تصورات عملية لإعادة تأهيلها واستعادة قدراتها الفنية والمؤسسية.

من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية استعداد الوكالة لمواصلة دعم السودان، خاصة في استعادة خدمات العلاج الإشعاعي، وتطوير مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وتعزيز قدرات المختبرات البيطرية.

وشدد جروسي، على أهمية الإسراع في مراجعة واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، بما يتيح طرحها أمام الشركاء الإقليميين والدوليين والاستفادة من مبادرة الوكالة (أشعة الأمل) في دعم جهود علاج السرطان، إلى جانب تنفيذ مشروعات في مجال الأمن الغذائي.

ويرأس مضوي موسى وفد السودان المشارك في أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.