العراق يتعادل مع عمان في افتتاح بطولة خليجي 27

اكتفى المنتخبان العراقي والعماني بالتعادل بنتيجة 1-1، اليوم الأربعاء، في افتتاح منافسات بطولة خليجي 27 التي تقام في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل.

أنهى المنتخب العراقي الشوط الأول متقدما بهدف مبكر سجله محمد قاسم بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد مرور ست دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وفي الشوط الثاني، صحح منتخب عمان وصيف النسخة الماضية أوضاعه، وخطف نقطة التعادل بهدف سجله ناصر الرواحي في الدقيقة 67.

وحاول أسود الرافدين استعادة التقدم مجددا بأكثر من محاولة أخطرها رأسية المهاجم المخضرم، أيمن حسين، مرت بجوار القائم.

بهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة في بداية مشواره بالمجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي السعودية والكويت اللذين سيلتقيان في التاسعة مساء على ملعب "الإنماء" أو "الجوهرة المشعة".

وتقام منافسات المجموعة الثانية، غدا الخميس، حيث يلتقي منتخبا الإمارات مع اليمن، والبحرين حامل اللقب مع قطر بطل آسيا في آخر نسختين.

وأعلن منظمو خليجي 27 أن الفائز بالبطولة سيحصل على جائزة مالية قيمتها مليون دولار مقابل 500 ألف دولار للوصيف، بينما سيحصل أفضل لاعب في البطولة على شقة "هدية".