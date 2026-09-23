وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي في نيويورك

عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقبل الاجتماع الثنائي، شارك الوزيران رفقة وزير خارجية ساحل العاج نيالي كابا في حفل إزاحة الستار عن لوحة تذكارية تكريماً للمندوبين الدائمين الراحلين، بمن فيهم فيتالي تشوركين من روسيا وأندريه فيشينسكي من الاتحاد السوفيتي، بحسب وكالة تاس الروسية.

تقع اللوحة التذكارية في ما يُعرف بـ"الغرفة الهادئة" بجوار قاعة مجلس الأمن الدولي. تم التبرع بالديكور الداخلي الأصلي والأثاث إلى الأمم المتحدة من قبل الحكومة الألمانية في عام 1978.

ويستخدم أعضاء مجلس الأمن الغرفة لإجراء مناقشات سرية وتبادل الآراء بشكل غير رسمي.