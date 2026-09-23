مسافرون عراقيون عالقون على الحدود مع إيران يطالبون بتأمين نقلهم إلى المدن العراقية

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ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، أن المعابر البرية الحدودية بين إيران والعراق تشهد زخما لوافدين عراقيين بعد إلغاء الرحلات الجوية في مطارات البلدين.

وذكر موقع إخباري عراقي: "أن مواطنين عراقيين قادمين من إيران براً عبر منفذ مهران - زرباطية أطلقو مناشدات للسلطات العراقية بتوفير مركبات نقل إلى بغداد وباقي المحافظات بسبب الزخم الحاصل على الحدود نتيجة إلغاء الرحلات الجوية المفاجئ بين البلدين".

وأوضح الموقع، أن إلغاء الرحلات بين المطارات الإيرانية والعراقية "أجبر عددا كبيرا من المسافرين بالعودة إلى العراق براً بينهم مرضى وكبار سن وأطفال وحالات سفر لتلقي العلاج في المدن الإيرانية".

ولم تصدر السلطات العراقية أي تعليق بشأن تعليق الرحلات الجوية بين المطارات العراقية والإيرانية على خلفية العقوبات الامريكية على المطارات الإيرانية.