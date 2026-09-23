 نائب إيراني يتوقع لقاء بين ترامب وبزشكيان خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب إيراني يتوقع لقاء بين ترامب وبزشكيان خلال مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة

طهران/نيويورك - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 4:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 4:22 م

أفاد نائب في البرلمان الإيراني بأنه يعتقد أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وقال أحمد بخشايش أردستاني، في مقابلة أجراها مع موقع "ديدبان" الإخباري الإيراني، ونُشرت اليوم الأربعاء: "في رأيي، سيتم عقد اللقاء بين الرئيسين".

ومن المقرر أن يلقي بزشكيان كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، حيث تعقد الجمعية مناقشتها العامة السنوية.

وكان مسئولون من البلدين قد أجروا، أمس الثلاثاء بالفعل، محادثات استمرت لعدة ساعات بوساطة قطرية. وقال ترامب إن كبير مفاوضيه، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، شاركا في الاجتماع الذي عُقد في نيويورك.


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