وزير الخارجية الروسي يجري مباحثات مع نظيره الأمريكي في نيويورك

أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يجري مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، في نيويورك.

ووصل لافروف، اليوم، إلى نيويورك، حيث سيشارك في أسبوع المستوى الرفيع للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح لافروف في وقت سابق بأنه يعتزم الاستفسار من روبيو خلال اللقاء حول موقف واشنطن بشأن أوكرانيا وجهود الوساطة.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه العلاقات تعقيدا عقب إقرار الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا؛ حيث تتيح هذه الوثيقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 100% على السلع القادمة من الدول الخمس الكبرى المستوردة للنفط والغاز الروسي، بالإضافة إلى رسوم إضافية تصل إلى 500% على السلع الروسية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

ويُذكر أن آخر لقاء جمع بين لافروف وروبيو كان في يوليو الماضي في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وافتتحت الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا في نيويورك، وكما جرت العادة، تتضمن الدورة أسبوعًا رفيع المستوى، وتستمر المناقشات العامة من 22 إلى 26 سبتمبر، وتستأنف مجددا في 28 سبتمبر.