أذربيجان تفرج عن مواطن فرنسي بعد رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عن رجلي أعمال روسيين

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أمر رئيس أذربيجان إلهام علييف بالعفو عن مواطن فرنسي و19 شخصا آخر مدانين بعضهم من أذربيجان والبعض الآخر أجانب.

ووفقا لوثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للرئيس اليوم الأربعاء، سيتم إعفاؤهم من قضاء ما تبقى من مدد أحكامهم.

وتم نشر مرسوم علييف بعد يوم من رفع العقوبات عن أليشر عثمانوف وميخائيل فريدمان، المنتميين إلى طبقة النخبة الروسية (الأوليجارشية).

وأفاد المرسوم بأن القرار وضع في الاعتبار شخصيات السجناء وحالتهم الصحية ووضعم العائلي وخطورة جرائمهم والمدة التي قضوها بالفعل وسلوكهم أثناء الاحتجاز.

وضمت القائمة أيضا مواطنين من روسيا وتركيا وباكستان.

ويشير المقتطف المتعلق بالمواطن الفرنسي، المولود عام 1988، فقط إلى أن محكمة قضت بسجنه على خلفية ارتكاب جرائم خطيرة في مارس في العاصمة الأذربيجانية باكو. ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية "إيه بي إيه" فقد حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية اتهامات بالتجسس.