ميلانيا ترامب: الرئيس الأمريكي سيستقبل نظيره الصيني شخصيا لوجود علاقة رائعة تربطهما

قالت السيدة الأولى في أمريكا، ميلانيا ترامب، إن ترامب قرر استقبال الرئيس الصيني شي جين بينج شخصياً عند وصوله إلى منطقة واشنطن نظرا لـ"وجود علاقة رائعة تربطهما".

وأضافت ميلانيا، متحدثة عن شي وزوجته بينج ليوان، خلال مقابلة أجرتها اليوم الأربعاء، على قناة فوكس نيوز ضمن برنامج "فوكس آند فريندز": "أنه قادم إلى أرضنا، وعلينا استقبالهما بأقصى درجات الاحترام".

ولم ينشر البيت الأبيض تفاصيل كثيرة حول استقبال اليوم الأربعاء، إلا أنه من المتوقع أن يشارك ترامب في مراسم استقبال تقام في قاعدة "أندروز" العسكرية بحضور شي وزوجته.

وسيعطي هذا الترحيب إشارة البدء لزيارة تستغرق ثلاثة أيام ومن المتوقع أن تكون حافلة بالمراسيم الفخمة، حتى بمعايير البيت الأبيض.

ومن المفترض أن تكون هذه الزيارة الرسمية، التي تتخللها مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض غدا الخميس، ردا على مراسم الاستقبال الفخمة التي قوبل بها ترامب خلال زيارته للصين في مايو الماضي.