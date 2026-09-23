هيئة بحرية بريطانية: السلطات تحقق في واقعة إصابة سفينة بمقذوف في مضيق هرمز

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إن السلطات المختصة تحقق في واقعة إصابة مقذوف مجهول سفينة شحن في مضيق هرمز، والتي لم يرد حتى الآن أنها تسببت في أي ضرر بيئي.

وأفادت الهيئة بتلقيها بلاغًا اليوم عن واقعة داخل مضيق هرمز، حيث أصاب مقذوف مجهول سفينة شحن، ما أدى إلى اندلاع حريق بها وانجرافها، مشيرة إلى أنه جرى إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة، مع الإبلاغ عن وقوع إصابتين، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

ووقع حادث مشابه قبل يومين، عندما أعلنت الهيئة أن ناقلة نفط تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخليج، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد طاقمها بجروح.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات شحن أولية، اليوم الأربعاء، أن ثلاث سفن تحمل سلعًا أولية عبرت مضيق هرمز، أمس الثلاثاء، انخفاضًا من أربع سفن في اليوم السابق، وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام، البالغ نحو 15 سفينة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في 28 فبراير، كان المضيق تمر منه عادة نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميًا، تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع السائبة والحاويات.