هجوم إلكتروني يستهدف أنظمة داخلية لشركة فريزينيوس الألمانية لغسيل الكلى

تعرضت شركة "فريزينيوس ميديكال كير"، المتخصصة في تشغيل مراكز غسيل الكلى، ومقرها مدينة باد هومبورج غربي ألمانيا، لهجوم إلكتروني.

وأعلنت الشركة المدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية أنها تحقق حاليًا في "حادث يتعلق بالأمن السيبراني، تم خلاله الوصول بشكل غير مصرح به إلى عدد محدود من الأنظمة الداخلية". وأضافت: "لم يؤثر الحادث على المنتجات الطبية أو رعاية المرضى أو الإنتاج أو سير العمليات التجارية الجارية".

وأوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات فورية لاحتواء الوضع ومعالجته. كما استعانت بخبراء بارزين في مجال الأمن السيبراني وأبلغت سلطات إنفاذ القانون المختصة، مشيرة إلى أن حماية الأنظمة والخصوصية تحظى بأعلى الأولويات. ولم تقدم الشركة أي تفاصيل أخرى، مثل حجم الأضرار أو ما إذا كانت هناك بيانات سُرقت.

وتتعرض الشركات في ألمانيا مرارًا لهجمات إلكترونية. ففي الصيف، سرق مجهولون بيانات عملاء متجر ليدل الإلكتروني. كما تعرضت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" لهجوم إلكتروني واسع النطاق في فبراير الماضي، أسفر عن تداعيات على أنظمة الحجز والاستعلام التابعة للشركة.

ووفقًا لاستطلاع أجراه اتحاد الشركات الألمانية العاملة في مجال الرقمنة "بيتكوم"، وشمل نحو 1000 شركة، أفادت 96% من هذه الشركات بأنها تعرضت خلال عام واحد لسرقة أو تجسس صناعي أو تخريب، أو أنها تشتبه في وقوع حوادث من هذا النوع. وبحسب النتائج، تبلغ الأضرار الإجمالية السنوية التي تلحق بالاقتصاد الألماني جراء سرقة البيانات والتجسس الصناعي والتخريب 211 مليار يورو على الأقل.