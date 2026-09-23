سفير أرمينيا بالقاهرة: العلاقات مع مصر تستند إلى صداقة تاريخية وحوار سياسي رفيع المستوى

أكد سفير أرمينيا لدى مصر أرمين ساركسيان، أن العلاقات المصرية الأرمينية تقوم على شراكة وثيقة وحوار سياسي رفيع المستوى، يستندان إلى الصداقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين، مشيدًا بمسار العلاقات الثنائية على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية.

جاء ذلك خلال كلمة السفير في حفل استقبال رسمي أقامته سفارة أرمينيا لدى مصر بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال جمهورية أرمينيا.

وشارك في الحفل ممثلون عن الحكومة المصرية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى مصر، ودبلوماسيون وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى جانب القيادات الروحية وأبناء الجالية الأرمينية في مصر.

وفي مستهل الفعالية، عُزف النشيدان الوطنيان لأرمينيا ومصر بأداء جوقة "أراكس" التابعة للجالية الأرمينية في مصر، أعقب ذلك كلمة السفير أرمين ساركسيان.

ورحب السفير بالضيوف وهنأهم بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال أرمينيا، مشيرًا إلى أنه رغم المسار التاريخي الشاق الذي قطعه الشعب الأرميني، وما مر به من محن وكوارث، فإن جمهورية أرمينيا المستقلة تقف اليوم راسخة، مدفوعة بـ"عزيمة راسخة لبناء مستقبل يسوده السلام والازدهار".

وتطرق ساركسيان إلى أجندة السلام التي تتبناها أرمينيا حاليًا ومبادرة "مفترق طرق السلام"، مؤكدًا أن السلام بالنسبة لأرمينيا ليس مجرد أمنية، بل هدف استراتيجي لسياسة الدولة.

وتابع: تؤمن أرمينيا بأن مستقبل جنوب القوقاز يجب أن يُبنى، ليس على خطوط الفصل والحدود المغلقة وانعدام الثقة المتبادل، وإنما على الحوار والتعاون والترابط الإقليمي. نريد منطقة تكون فيها الطرق وسيلة للربط وليس للفصل.

وشدد على الأهمية الخاصة لمبادرة الحكومة الأرمينية "مفترق طرق السلام"، التي تهدف إلى إعادة فتح روابط النقل والروابط الاقتصادية في المنطقة، استنادًا إلى مبادئ سيادة الدول وسلامة أراضيها وولايتها القضائية والمعاملة بالمثل.