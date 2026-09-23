مدرب العراق: ملعب افتتاح خليجي 27 لا يليق ببطولة كبرى

انتقد الأسترالي جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب العراق حالة أرضية الملعب الذي استضاف مباراة فريقه أمام عمان التي انتهت بالتعادل 1-1، اليوم الأربعاء، في افتتاح منافسات بطولة خليجي 27 التي تقام بمدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل.

قال أرنولد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "في البطولات الكبيرة، مثل بطولة الخليج، لا يصح أن تكون أرضية الملعب بهذا الشكل والعشب بهذا الطول، وهذا ما سيسبب الإصابات للاعبين".

وبشأن سيناريو المباراة، أضاف المدرب الأسترالي "قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول، وفقدنا التركيز في الشوط الثاني، وأعتقد أن المستوى سيتحسن في المباراتين القادمتين أمام الكويت والسعودية".

وأشار "لقد أُتيحت لنا فرص في آخر ربع ساعة من المباراة، لكن لم يحالفنا التوفيق في استغلالها".

وختم جراهام أرنولد تصريحاته "لقد منحت الفرصة لعناصر جديدة، وأثق في قدرتنا على تقديم أداء مميز في المباريات القادمة".

وأنهى المنتخب العراقي الشوط الأول متقدما بهدف مبكر سجله محمد قاسم بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد مرور ست دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وفي الشوط الثاني، صحح منتخب عمان وصيف النسخة الماضية أوضاعه، وخطف نقطة التعادل بهدف سجله ناصر الرواحي في الدقيقة 67.

وتقام منافسات المجموعة الثانية، غدا الخميس، حيث يلتقي منتخبا الإمارات مع اليمن، والبحرين حامل اللقب مع قطر بطل آسيا في آخر نسختين.

وأعلن منظمو خليجي 27 أن الفائز بالبطولة سيحصل على جائزة مالية قيمتها مليون دولار مقابل 500 ألف دولار للوصيف، بينما سيحصل أفضل لاعب في البطولة على شقة "هدية".