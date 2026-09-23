وزير الخارجية الأمريكي: نخشى امتداد الحرب الروسية الأوكرانية إلى مناطق أخرى

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء احتمال اتساع رقعة الحرب الروسية الأوكرانية لتنتقل إلى دول أخرى، وذلك عبر "هجمات هجينة أو عمليات تخريبية أو حتى نتيجة سوء تقدير قد يشعل فتيل مواجهة مباشرة".

وقال روبيو، للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "من بين مخاوف عديدة لدينا بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هناك احتمال أن تتوسع وتمتد إلى مناطق أخرى".

وأضاف: "أن تتمدد إلى مكان آخر، سواء عبر هجوم هجين، أو هجوم تخريبي، أو من خلال سوء تقدير - كأن يتجه طيار مثلًا بالخطأ في الاتجاه المعاكس، لتجد نفسك فجأة أمام قتال فعلي".

وتابع روبيو: "هذه الأمور تثير قلقًا بالغًا. نحن نطرح هذه المخاوف في لقاءات متعددة مع بلدان عديدة لأنها مدعاة لقلق حقيقي".

وجاءت تصريحات روبيو بعد وقت قصير من لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في نيويورك.