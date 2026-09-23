وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يرى أن العالم لا يحتمل أزمة جديدة في الضفة الغربية

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رد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على سؤاله حول تصاعد التوترات في الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة تجنب تفاقم الأزمة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال روبيو للصحفيين: "الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) أوضح أننا لا نريد أن نشهد ظهور بؤر توتر جديدة هناك، خاصة في ظل التوترات الحالية في المنطقة"، مشيرًا إلى التوترات في غزة ولبنان والسعودية واليمن وإيران، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن "آخر شيء تحتاجه المنطقة هو ظهور بؤرة توتر جديدة، وآخر شيء تحتاجه إسرائيل أيضًا".

وتابع "لقد أبلغنا الجميع بأن الرئيس يرى أن العالم في الوقت الحالي لا يحتمل أزمة جديدة في الضفة الغربية".

وفي وقت سابق، أشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية"وفا" إلى نزوح أكثر من 3800 فلسطيني، نصفهم تقريبًا من الأطفال، جراء أعمال عنف ارتكبها المستوطنون وعمليات هدم وإخلاء قسري، مما يعكس نمطًا ممنهجًا من الترهيب والاعتداء بهدف إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم وتسهيل الاستيلاء عليها.