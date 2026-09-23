مروحية عسكرية روسية تنتهك لفترة وجيزة المجال الجوي البولندي

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أعلن الجيش البولندي، اليوم الأربعاء، أن مروحية عسكرية روسية انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي البولندي في حادث استمر 42 ثانية.

وأضاف الجيش، أن بولندا سارعت إلى إرسال مقاتلات جوية ووضعت دفاعاتها الجوية في حالة تأهب.

واقتربت المروحية من طراز "مي-8" قادمة من اتجاه جيب كالينينجراد الروسي، ودخلت المجال الجوي البولندي شمال بلدة برانييفو.

وجاء في البيان: "طبيعة الحادث توحي بأن روسيا تختبر مجدداً جاهزية دفاعاتنا الجوية".

وتشترك بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في حدود بطول 232 كيلومتراً مع منطقة كالينينجراد التابعة لروسيا.

وتسود مخاوف في بولندا ودول البلطيق من احتمال إقدام روسيا على تنفيذ استفزازات ضد أراضي حلف الناتو بسبب الصعوبات التي تواجهها في حربها بأوكرانيا.