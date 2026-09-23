البرلمان الإيطالي يقر قانونا يمهد لعودة البلاد إلى استخدام الطاقة النووية

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون يمهد الطريق أمام عودة البلاد إلى استخدام الطاقة النووية، بعد نحو أربعة عقود من كارثة تشيرنوبل التي دفعت إيطاليا إلى التخلي عنها.

وأقر المجلس، مشروع القانون بأغلبية 81 صوتا مقابل 51، مع امتناع 7 أعضاء عن التصويت.

وتعد هذه خطوة رئيسية في مساعي رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ، رغم أن بناء مفاعلات نووية جديدة محتملة لا يزال يستغرق عدة سنوات.

ويضع مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب الإيطالي في وقت سابق، إطارا قانونيا لتقنيات الطاقة النووية من الجيل الجديد. كما يفوض الحكومة إعداد مراسيم تنفيذية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، تشمل تراخيص المفاعلات ومعايير السلامة وإدارة النفايات ومعايير اختيار المواقع المستقبلية.

ويضع التصويت إيطاليا على مسار العودة إلى الطاقة النووية، بعدما رفض الناخبون استخدامها مرتين في استفتاءين وطنيين، الأول في أعقاب كارثة تشيرنوبل في عام 1986، والثاني عقب حادث فوكوشيما النووي في اليابان في عام 2011.