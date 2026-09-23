نجل سفير إسرائيل في واشنطن يصاب بجروح خطرة في عملية دهس قرب رام الله

أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطرة، اليوم الأربعاء، إثر عملية دهس قرب حاجز بيت عور "مكابيم" غربي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وتبين لاحقاً أن المصاب هو نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجندي كان داخل مركبة تابعة للشرطة قرب الحاجز، موضحاً أن الحادث وقع ضمن منطقة لواء بنيامين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي يبلغ من العمر 40 عاماً.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن منفذ العملية قاد سيارته باتجاه دورية للشرطة ودهس أحد أفراد طاقمها، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، مضيفة أن القوات أطلقت النار على المنفذ وأردته قتيلاً، وفقاً لشبكة يورو نيوز الإخبارية.

وفي منشور على منصة إكس، قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن إن نجله يتلقى العلاج في مستشفى "شعاري تسيديك"، مضيفاً أن الفرق الطبية تعمل على إنقاذ حياته.

وأشار السفير إلى أن نجله خدم في قوات الاحتياط مئات الأيام وفي مناطق مختلفة، منذ مقتل شقيقه موشي.