إخلاء سبيل دينا عزت بكفالة 10 آلاف جنيه في اتهامها بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل دينا عزت، في اتهامها بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، بعد نشرها مقاطع فيديو تضمنت ادعاءات بقيام قوة أمنية بتلفيق قضية مخدرات لزوجها، والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية في مدينة نصر، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق أمرت بعرض المتهمة على مصلحة الطب الشرعي، لبيان تعرضها لإصابات من عدمه، وذلك بعدما ادعت تعرضها لإصابات خلال القبض عليها.

وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مجمع من كاميرات مراقبة، تظهر فيه "دينا" رفقة محاميها وأحد أفراد الأمن يسيرون في الشارع خلال القبض عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سيدة ادعت اقتحام قوة أمنية لمنزلها وسرقته والقبض على زوجها دون وجه حق في مدينة نصر.

وذكرت الداخلية أنها رصدت تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تضمنت ادعاء إحدى السيدات اقتحام قوة أمنية بقسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة منزلها، والقبض على زوجها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بزعم رفضه سداد إتاوة مالية لأحد أفراد الشرطة.

وأضافت الداخلية، أنه بفحص الواقعة تبين أنه حال قيام قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم في 26 يوليو الماضي، قاموا بضبط زوج القائمة على النشر، وهو بائع متجول مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، متلبساً بتعاطى مواد مخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وتابعت أنه بمناقشة المضبوط اعترف باتجاره في المواد المخدرة واحتفاظه بكمية منها بمسكنه، وتم بإرشاده ضبط كمية من مخدرى "الآيس - الحشيش" ومبالغ مالية وسلاح أبيض داخل مسكنه.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق، وما زال قيد الحبس.

ونوهت الداخلية إلى أن الادعاءات التي نشرها الزوجة فى الوقت الحالى تأتي للتشكيك فى إجراءات القبض على زوجها وتمكينه من الاستفادة من ذلك قضائياً.