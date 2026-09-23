حرائق الجزائر تلتهم أكثر من 141 ألف هكتار من الغطاء النباتي

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن الحرائق أتت على أكثر من 141 ألف هكتار من الغطاء النباتي، في حصيلة أولية هي الأعلى من حيث عدد الحرائق وحجم الأضرار المسجلة منذ عام 2021.

وقال المقدم نسيم برناوي المدير الفرعي للإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية، إن الحصيلة لا تزال أولية، باعتبار أن مخطط الوقاية والتدخل لمكافحة حرائق الغابات يستمر حتى 30 نوفمبر المقبل.

وسجلت مصالح الحماية المدنية 1166 حريق غابات، و378 حريقا في الأدغال، إضافة إلى 1050 حريقا مست الأحراش والحشائش اليابسة والحلفاء والزراعات الجبلية.

وبلغت المساحة المتضررة أكثر من 141 ألف هكتار، من بينها أكثر من 43 ألف هكتار من الغابات، وأكثر من 46 ألف هكتار من الأدغال، ونحو 38 ألف هكتار من الأحراش والحشائش اليابسة، فضلًا عن أكثر من 13 ألف هكتار من الحلفاء والزراعات الجبلية.

كما سجلت الحماية المدنية، خلال شهر يوليو، نحو 2950 حريقا مست المحاصيل الزراعية، ولا سيما القمح والشعير، خلال فترة موجة الحر الشديد التي عُرفت بـ"القبة الحرارية".