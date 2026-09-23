 نبيل فهمي يناقش مع وزير الخارجية الموريتاني الوضع في غزة والتطورات في منطقة الساحل الإفريقي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نبيل فهمي يناقش مع وزير الخارجية الموريتاني الوضع في غزة والتطورات في منطقة الساحل الإفريقي

ليلى محمد
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 9:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2026 - 9:58 م

التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، مع محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج في موريتانيا، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (81) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول اللقاء مجمل التطورات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب التطورات في منطقة الساحل الإفريقي وانعكاساتها الإقليمية.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في توحيد المواقف العربية في مختلف المحافل الدولية.

وأكد وزير الخارجية الموريتاني، الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لجامعة الدول العربية، والدور الذي تقوم به في تعزيز العمل العربي المشترك، معرباً عن اهتمام بلاده بالرؤى والأفكار التي طرحها الأمين العام منذ توليه منصبه في يوليو الماضي لتطوير آليات عمل الجامعة وتفعيل دورها إزاء مختلف القضايا العربية.

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