- بدأنا من خارج أفضل 100 ثم تقدمنا إلى المركزين 88 و68 وصولًا إلى المرتبة 46



قال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، إن دخول الشركة قائمة أفضل 50 شركة طيران عالميًا كان هدفًا وضعه فريق العمل لنفسه منذ العام الماضي، بعد التقدم من المركز 88 إلى المركز 68 في تصنيف «سكاي تراكس»، مؤكدًا أن الوصول إلى المركز 46 عالميًا جاء بعد مسار متدرج من تطوير الخدمات.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء الأربعاء، أن مصر للطيران كانت قد خرجت في فترة سابقة من قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا، وهو ما مثل دافعًا لبدء العمل على تحسين موقع الشركة، لتعود بعدها في المركز 88 ثم تتقدم إلى المرتبة 68 خلال 2025.



وأوضح عادل أن فريق العمل حدد بعد نتيجة العام الماضي هدفًا أكثر صعوبة، قائلًا: «قلنا إن التارجت اللي جاي لازم يبقى أكبر من كده بكتير، ولازم الهدف المستقبلي في السنة اللي جاية إننا نخش جوه قائمة أفضل 50 شركة».



وأشار إلى أن التقدم يصبح أكثر صعوبة كلما ارتفعت الشركة في الترتيب، في ظل المنافسة المستمرة بين شركات الطيران وتحسين كل منها للخدمات التي تقدمها للمسافرين.



ولفت إلى أن خطة التطوير شملت مختلف نقاط تعامل المسافر مع الشركة، بداية من إجراءات إنهاء السفر والخدمات عند بوابات الصعود، مرورًا بالخدمة على متن الطائرة والوجبات والترفيه والنظافة والالتزام بالمواعيد.



ووجه عادل الشكر للعاملين في مختلف قطاعات مصر للطيران، وبينهم أطقم الضيافة والطيارون والمهندسون والخدمات الأرضية والجوية وعمال التحميل، مؤكدًا أن النتيجة «تُنسب لكل واحد فيهم».



وعن المستهدف التالي بعد دخول قائمة أفضل 50 شركة، قال إن الشركة تتطلع إلى مراكز أكثر تقدمًا، مع وضع المحافظة على المستوى الذي وصلت إليه في مقدمة الأولويات، مضيفًا أن الخطوة التالية تشمل تحسين التصنيف وزيادة عدد الجوائز أو التقدم إلى مستويات أعلى فيها.



يُذكر أن «سكاي تراكس» أعلنت في 18 سبتمبر فوز مصر للطيران بجائزة «أكثر شركات الطيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم» لعام 2026، فيما تقدم الناقل الوطني إلى المركز 46 عالميًا ودخل قائمة أفضل 50 شركة طيران. وكانت مصر للطيران قد احتلت المركز 88 في 2024 ثم المركز 68 في 2025.