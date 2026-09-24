رئيس الوزراء: المشاركة المصرية تتحرك عبر الجلسات العامة والمتخصصة واللقاءات الثنائية

قادة عرب ومسلمون دعوا خلال اجتماع مع ترامب إلى وقف الحرب مع إيران بسبب تداعياتها العالمية

مصر تشارك في جهود الوساطة.. ومصداقية مواقفها تدفع أطرافًا مختلفة إلى طلب تدخلها



السيسي يوجه رسالة تقدير إلى جوتيريش ويدعوه لزيارة القاهرة قبل انتهاء ولايته



استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز تحركات الوفد المصري خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحًا أن أجندة الزيارة تجمع بين المشاركة في الجلسات الدولية رفيعة المستوى، ومناقشة القضايا الإقليمية المحورية، وعقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول ورؤساء الشركات العالمية.

وقال مدبولي، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن الوفد المصري بدأ منذ وصوله إلى الولايات المتحدة سلسلة مكثفة من اللقاءات والفعاليات، في إطار عرض الموقف المصري تجاه أزمات المنطقة، وتعزيز جهود الوساطة والسلام، وتوسيع مسارات التعاون السياسي والاقتصادي.



وأوضح أن اللقاءات التي عقدها على هامش اجتماعات الجمعية العامة عكست تقديرًا دوليًا لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللتحركات المصرية الرامية إلى التعامل مع الأزمات الإقليمية وإقرار السلام.



- 3 مستويات للمشاركة المصرية

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتحرك عبر 3 مستويات رئيسية، يبدأ أولها بالجلسة الرئيسية والجلسات العامة رفيعة المستوى، التي تشهد حضور قادة وزعماء دول العالم وعرض مواقفهم تجاه القضايا الدولية.

ويشمل المستوى الثاني المشاركة في الجلسات المتخصصة رفيعة المستوى، التي تركز على مناقشة القضايا المحورية والتحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي.



أما المستوى الثالث، فيضم اللقاءات الثنائية مع قادة الدول والمسئولين الدوليين ورؤساء الشركات العالمية، بما يتيح بحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، ومناقشة القضايا المشتركة بصورة أكثر تفصيلًا.



وأشار مدبولي إلى أن اللقاءات الثنائية بدأت منذ اليوم الأول للزيارة باجتماع مع المستشار النمساوي، إلى جانب مشاركته في عدد من الجلسات رفيعة المستوى التي تناولت مجالات وقضايا مختلفة.



ولفت إلى مشاركته في الافتتاح الرسمي لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومتابعته كلمات عدد من قادة وزعماء العالم بشأن الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.



اجتماع ترامب والقادة العرب والمسلمين



وصف مدبولي الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، بأنه أحد أهم اللقاءات التي حضرها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأوضح أن الاجتماع ضم قادة من دول الخليج والأردن وسوريا والعراق وتركيا، وشهد مناقشات شاملة حول التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها الحرب مع إيران وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية.



وأشار إلى أن الدول العربية وجهت خلال الاجتماع رسالة واضحة بشأن ضرورة العمل على وقف الحرب، بسبب آثارها السلبية الممتدة إلى المنطقة والعالم، في ظل تأثر الاقتصاد والاستقرار الدوليين بتداعيات المواجهات.



وأضاف أن الرئيس الأمريكي تحدث خلال الاجتماع عن المحاولات الجارية للتفاوض مع إيران، بالتزامن مع جهود وساطة قوية تقودها عدة دول لدفع مسار التفاوض واحتواء التصعيد.



- مصر تشارك في جهود الوساطة



أكد رئيس مجلس الوزراء مشاركة مصر في جهود الوساطة المرتبطة بالحرب مع إيران، ضمن التحركات التي تبذلها عدة دول للوصول إلى تسوية ووقف التصعيد.



وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها في نيويورك أظهرت وجود تقدير حقيقي لدور الرئيس السيسي والتحركات المصرية في عمليات الوساطة ومحاولات إقرار السلام في المنطقة.



وأوضح أن أطرافًا مختلفة تنظر إلى مصر باعتبارها دولة تتمتع بمواقف ثابتة وواضحة، وتنفذ على أرض الواقع ما تعلنه من سياسات وتوجهات.



وأضاف أن هذه المصداقية تدفع دولًا وأطرافًا إقليمية ودولية إلى اللجوء إلى القاهرة، طلبًا لمساهمتها في جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمات.

وتوقع مدبولي استمرار الطلب على الدور المصري خلال الفترة المقبلة، امتدادًا للتحركات التي نفذتها القاهرة في ملفات إقليمية مختلفة خلال السنوات الماضية.



- رسالة من السيسي إلى جوتيريش



وتضمنت تحركات رئيس مجلس الوزراء على هامش اجتماعات الجمعية العامة لقاءً ثنائيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تناول عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وقال مدبولي إنه نقل إلى جوتيريش رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت خالص التقدير والاحترام للدور الذي اضطلع به خلال فترة قيادته للأمم المتحدة، خاصة مع اقتراب انتهاء ولايته بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه دعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لزيارة القاهرة خلال الشهر المقبل، تأكيدًا لتقدير مصر لجهوده وحرصها على مواصلة التواصل والتعاون مع المنظمة الدولية.



وأكد رئيس مجلس الوزراء أن اللقاء مع جوتيريش جاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تستهدف عرض المواقف المصرية تجاه أزمات المنطقة، وتعزيز التعاون مع الأطراف الدولية، ودعم الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.