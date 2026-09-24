مدبولي: مصر تحظى بتقدير دولي لمصداقيتها وثبات مواقفها تجاه أزمات المنطقة

أطراف مختلفة تلجأ إلى القاهرة للاستفادة من دورها في الوساطة وإقرار السلام



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اللقاءات التي عقدها على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة عكست تقديرًا حقيقيًا لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود مصر في الوساطة ومحاولات إقرار السلام بالمنطقة.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التقدير يستند إلى ثبات الموقف المصري واستمراره، مؤكدًا أن مصر تنفذ على أرض الواقع ما تعلنه من مواقف وسياسات.

وأشار إلى أن مصداقية الدولة المصرية تدفع أطرافًا مختلفة إلى اللجوء إليها والاستفادة من دورها في جهود الوساطة، متوقعًا استمرار هذا الدور خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة.