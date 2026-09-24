مدبولي: الرئيس السيسي يوجه رسالة تقدير إلى جوتيريش ويدعوه لزيارة القاهرة

رئيس الوزراء: مصر تقدر دور الأمين العام للأمم المتحدة مع اقتراب انتهاء ولايته



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن لقاءً ثنائيًا جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تناول عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه نقل إلى جوتيريش رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن خالص التقدير والاحترام لدوره خلال فترة قيادته للأمم المتحدة، خاصة مع اقتراب انتهاء ولايته بنهاية العام الجاري.

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه دعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لزيارة القاهرة خلال الشهر المقبل، تأكيدًا لتقدير مصر لجهوده وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون مع المنظمة الدولية.