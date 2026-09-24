مدبولي: الوفد المصري يشارك في 3 مستويات من الفعاليات خلال اجتماعات الأمم المتحدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ الوصول للولايات المتحدة الأمريكية لحضور جلسات الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بدأ العديد من اللقاءات، مشددًا على أن زيارة الوفد المصري تنقسم إلى 3 مستويات من الفعاليات، وهناك الجلسة الرئيسية والجلسات العامة رفيعة المستوى، وهناك جلسات متخصصة رفعية المستوى، وتعني بالقضايا المحورية الرئيسية، والمستوى الثالث هو اللقاءات الثنائية مع القادة من مختلف دول العالم ورؤساء الشركات العالمية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه منذ اليوم الأول كان هناك لقاءات ثنائية بدأت بلقاء مستشار النمسا، والعديد من الجلسات رفعية المستوى في مجالات مختلفة، مؤكدًا أنه بالأمس كان الافتتاح الرسمي لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة والاستماع لخطابات وزعماء العالم.