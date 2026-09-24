مدبولي: الدول العربية طالبت بوقف الحرب مع إيران لتداعياتها على المنطقة والعالم

جهود وساطة تقودها عدة دول بينها مصر لدفع مسار التفاوض بين واشنطن وطهران



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة عدد من قادة الدول العربية والإسلامية، كان من أبرز اللقاءات التي حضرها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاجتماع ضم قادة من دول الخليج والأردن وسوريا والعراق وتركيا، وشهد مناقشات شاملة حول التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها الحرب مع إيران.

وأشار إلى أن الدول العربية وجهت رسالة واضحة بشأن ضرورة العمل على وقف الحرب، في ظل تداعياتها السلبية على المنطقة والعالم وتأثيراتها الممتدة على الاقتصاد والاستقرار الدوليين.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي تحدث خلال الاجتماع عن المحاولات الجارية للتفاوض مع إيران، مؤكدًا وجود جهود وساطة قوية تقودها عدة دول، بينها مصر، لدفع مسار التفاوض.