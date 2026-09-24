متحدث الموسيقيين عن الجدل المثار حول رفض تسلم درع تكريم لهاني شاكر: شخص أراد صناعة شو إعلامي

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن الجدل المثار حول رفض تسلم درع تكريم للفنان الراحل هاني شاكر، جاء بعد أن طلب أحد الأشخاص تكريم الفنان باسم نقابة الموسيقيين في تونس، ولكن الأمر لم يكن صادرًا عن النقابة بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن النقابة التونسية سارعت إلى إصدار بيان للتبرؤ من الواقعة والاعتذار عنها.

وتابع "مرتضى" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، أمس الأربعاء، أن مصر وتونس تربطهما علاقات قوية، وأن مصر كانت دائمًا البوابة الكبيرة للفن العربي، مع حرص النقابة على دعم الأشقاء في الدول العربية، وخاصة تونس.

وأكد أن "شاكر"، باعتباره أحد نجوم الغناء الكبار، من حق محبيه تكريمه، قائلًا: "إحنا منقدرش نمنع حد"، ولكن الأمر يختلف عندما يتم تقديم التكريم أو الإعلان عنه على أنه من خلال جهة رسمية، فيجب في هذه الحالة أن يكون صادرًا بالفعل عن الجهة الرسمية.

وأشار إلى أن نقابة الموسيقيين في تونس أصدرت بيانًا أوضحت خلاله أن الواقعة تمثل حالة فردية ولا تعبر عنها،

وكان واضحًا في الاعتذار والتبرؤ من الواقعة، معتبرًا أن الأمر في مجمله يتعلق بشخص أراد صناعة "شو" إعلامي مستغلًا اسم النقابة والفنان الراحل الكبير هاني شاكر.

وأصدرت النقابة التونسية للمهن الموسيقية بيانًا إلى نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس النقابة، أكدت فيه تمسكها بعمق العلاقات الفنية التي تجمع تونس ومصر، وحرصها على تعزيز التعاون بين الفنانين والموسيقيين في البلدين.



وجاء البيان على خلفية ما وصفته النقابة بزيارة غير منسقة من إحدى الجهات النقابية والتي هي جمعية بالأساس إلى مصر، موضحة أن أي نشاط أو تحرك مشترك بين المؤسسات النقابية ينبغي أن يتم، وفقًا لموقفها، من خلال تنسيق رسمي وكتابي مسبق وترتيبات واضحة بين الطرفين.