قال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، إن عودة الشركة إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» كانت أحد الأهداف التي وضعها منذ عودته إلى رئاسة الشركة، لما يمثله المجلس من منصة تجمع قيادات كبرى شركات الطيران العالمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء الأربعاء، أن مصر للطيران كانت قد غابت عن مجلس «إياتا» لعدة سنوات، قائلًا: «كان أحد الحاجات اللي أنا حطيتها كهدف قدامنا إن إحنا لما نرجع لازم مصر للطيران تبقى قاعدة على الترابيزة مع الكبار».

وأوضح أن مصر للطيران خاضت الانتخابات التي جرت على هامش الجمعية العمومية للاتحاد في ريو دي جانيرو، ونجحت في استعادة مقعدها بالمجلس لفترة تمتد إلى 3 سنوات.

وأشار عادل إلى أهمية وجود الناقل الوطني داخل هذه المحافل، موضحًا أن الاحتكاك بقيادات صناعة النقل الجوي العالمية يتيح تبادل الخبرات ومتابعة الاتجاهات والتحديات التي تواجه القطاع، بما يحقق استفادة للشركة والمنظومة المصرية.

وفرق بين «إياتا»، باعتبارها تجمعًا لشركات الطيران، وبين منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» ذات الطبيعة الحكومية والتنظيمية، موضحًا أن طبيعة تمثيل مصر للطيران ترتبط بالمؤسسات المعنية بشركات النقل الجوي وصناعة الطيران.

يُذكر أن مصر للطيران استعادت عضويتها في مجلس إدارة «إياتا» في يونيو الماضي بعد غياب دام 6 سنوات، عقب الانتخابات التي أجريت خلال الجمعية العمومية الـ82 للاتحاد في ريو دي جانيرو، وانتُخب أحمد عادل عضوًا بالمجلس ممثلًا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.