- الخدمة تُراجع في جميع نقاط تعامل المسافر وعلى الرحلات القصيرة والطويلة

- الوجبات والنظافة والترفيه والمواعيد والخدمات الأرضية ضمن العناصر التي تخضع للتقييم



قال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، إن سعر تذكرة السفر لا يدخل ضمن العناصر التي تعتمد عليها «سكاي تراكس» في تقييم مستوى الخدمة، موضحًا أن التقييم يركز على تجربة المسافر ومختلف التفاصيل المرتبطة بالخدمة المقدمة له.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء الأربعاء، أن التقييم، وفقًا لما تتعامل معه الشركة، يمتد عبر جميع نقاط تلامس المسافر مع شركة الطيران، قائلًا: «التقييم بتاعه على الخدمة.. من أول الابتسامة لغاية حالة الكرسي وحالة الممر اللي بنعدي منه».

وأوضح أن نقاط التقييم تبدأ من إجراءات إنهاء السفر ومدى سهولتها ومستوى التعامل مع الراكب، ثم تنظيم الصعود إلى الطائرة والخدمات المخصصة لدرجات السفر المختلفة.



وأشار إلى أن الجانب الأكبر يمتد إلى داخل الطائرة، ويشمل مستوى الوجبات وأداء أطقم الضيافة ونظافة الطائرة ونظام الترفيه والالتزام بالمواعيد وحالة المنتج المقدم للمسافر.



وأضاف أن التقييم يشمل درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، كما يمتد إلى أنواع مختلفة من الرحلات، سواء الرحلات الداخلية أو القصيرة أو الرحلات الطويلة إلى مدن مثل نيويورك ولندن وباريس.



ولفت عادل إلى أن مصر للطيران ركزت خلال العام الماضي بصورة خاصة على تحسين مستوى الوجبات والخدمات المقدمة على متن الطائرات، إلى جانب العمل على مختلف مراحل رحلة المسافر.



وبحسب «سكاي تراكس»، تعتمد جوائز شركات الطيران العالمية لعام 2026 على استطلاع دولي لآراء المسافرين أُجري بين سبتمبر 2025 وأغسطس 2026 وشمل مشاركين من أكثر من 100 جنسية، فيما تقدم المؤسسة بصورة منفصلة خدمات تقييم ومراجعة لمستويات المنتج والخدمة.



ويُذكر أن مصر للطيران حصلت هذا العام على جائزة «أكثر شركات الطيران تطورًا وتحسنًا على مستوى العالم»، إلى جانب المركز الأول في فئة أفضل طاقم ضيافة في إفريقيا والمركز الأول في فئة الدرجة السياحية على مستوى القارة، وفق البيانات الرسمية المصرية عن نتائج 2026.