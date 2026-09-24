حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» عدة حكومات أوروبية من عملية روسية محتملة بطائرات مسيرة «درونز» تستهدف إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا، وفق ما أوردته صحيفة «إل موندو» الإسبانية، استنادًا إلى مصادر دبلوماسية وأمنية. ولم تؤكد وكالة الاستخبارات المركزية أو حكومات الدول الثلاث علنًا هذه المعلومات حتى الآن.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الحكومة الليتوانية، قد تستخدم روسيا طائرات مسيرة من طراز «جيربيرا» تطلق من سفن تجارية في البحر المتوسط، بعدما تُخفى داخل حاويات شحن.

وعلمت ليتوانيا، إلى جانب دول أخرى، بهذه المعلومات بعد فترة وجيزة من زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو في 25 أغسطس.

وذكرت «وول ستريت جورنال» و«بوليتيكو» أن راتكليف ذهب إلى موسكو لتحذير روسيا من أي هجوم أو استفزاز ضد حلف شمال الأطلسي «الناتو». وأُبلغت حكومات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا أيضًا بأن روسيا قد تكون بصدد التحضير لعملية بطائرات مسيرة ضد إحدى هذه الدول.

وتزامن ذلك مع تحرك استثنائي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استدعى مجلس الدفاع في 16 سبتمبر، ثم دعا قادة الأحزاب ومرشحي الرئاسة لعام 2027 إلى قصر الإليزيه.

وقال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الليتوانية: «سيستخدمون طائرات مسيرة يتم إطلاقها من البحر، وتكون مخبأة داخل حاويات شحن؛ هذا الأمر ليس صعبًا على الإطلاق».

وتأتي هذه المعلومات في ظل تصاعد التوتر بين روسيا والدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، وكانت موسكو قد أكدت مرارًا أن تزويد كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والمستشارين العسكريين يجعل الدول الغربية مشاركة في الحرب وأهدافًا مشروعة.

وبحسب التقارير التي نقلت ما أوردته «إل موندو»، فإن الطائرات المسيرة التي قد تُستخدم في العملية هي من طراز «جيربيرا»، ويبلغ مداها المعلن نحو 600 كيلومتر، إلا أن تفاصيل الخطة لا تزال غير مؤكدة رسميًا.