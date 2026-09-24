نتنياهو يصل إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تزداد عزلة بلاده، إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك دون خطط لإجراء لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن زيارته القصيرة في نيويورك ستخصص لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءات مع عدد من زعماء العالم، ليس من بينهم ترامب أو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أو أي من القادة العرب.

وأضاف مكتب نتنياهو إن "الكثير من زعماء العالم" طلبوا الاجتماع به، لكنه كان مقيّدًا بـ"جدول ضيق" ويلزمه العودة إلى إسرائيل قبل حلول عيد العرش اليهودي (سوكوت)، الذي يبدأ عند غروب شمس غد الجمعة.

وسيلتقي نتنياهو، وفقا لما أعلنه مكتبه، برؤساء الأرجنتين وبوليفيا وباراجواي وبنما وإثيوبيا، ونائب رئيس كولومبيا، ورؤساء وزراء اليونان وسلوفينيا وبابوا غينيا الجديدة.