إعلان حالة الطوارئ في كراسنودار الروسية عقب هجمات أوكرانية

أعلن حاكم منطقة كراسنودار الواقعة في جنوب روسيا، فينيامين كوندراتييف، حالة الطوارئ بسبب الهجمات الأوكرانية بطائرات بدون طيار (درونز) والتي أعاقت تصدير الحبوب من هذه المنطقة ‌الزراعية الرئيسية، في خطوة تتيح للمتضررين الحصول على تعويضات.

وكثفت كل من روسيا وأوكرانيا هجماتهما على سفن الحبوب التابعة للطرف الآخر في البحر الأسود خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الخميس عن كوندراتييف قوله عند إعلانه حالة الطوارئ أمس الأربعاء، إن "الهجمات المكثفة" على البنية التحتية اللوجستية تسببت في تعليق عمليات الموانئ وتعطيل حركة الشحن في البحر الأسود.

وأضاف أن المنتجين الزراعيين لم يتمكنوا من بيع جزء كبير من محاصيلهم، مما أدى إلى زيادة العرض في سوق الحبوب المحلية.

وفي هذا السياق، أعلن الكرملين هذا الأسبوع أن هناك اتصالات دبلوماسية إضافية بشأن اقتراح قدمته تركيا لضمان المرور الآمن للحبوب عبر البحر الأسود، وأن روسيا تعمل في الوقت نفسه على إيجاد مسارات بديلة لصادراتها من حبوب.

وساعدت تركيا والأمم المتحدة في الوساطة للتوصل إلى ما يعرف "بـ مبادرة الحبوب في البحر الأسود" في يوليو 2022 للسماح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية وسط الحرب، لكن روسيا انسحبت من الاتفاق في العام التالي، بدعوى أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة تواجه عقبات كبيرة.