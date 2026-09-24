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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباريات التي يخوضها الأهلي ‏خلال الفترة القادمة.‏

حرص الجهاز الفني واللاعبون قبل انطلاق المران على الاحتفال بعيد ميلاد أشرف بن شرقي لاعب الفريق، وهشام الزاهد ‏المدرب المساعد.‏

بدأ المران بأداء مجموعة من التدريبات البدنية المتنوعة قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات التخصصية، ثم أجرى الجهاز الفني ‏تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.‏

وواصل الرباعي المصاب محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر، أداء التدريبات العلاجية والتأهيل ‏من الإصابات المختلفة.‏

من المقرر أن يلتقي الأهلي وديًّا مع فريق الاتحاد المصراتي الليبي يوم 28 سبتمبر ‏الجاري، ويخوض ودية ثانية أمام فريق ‏مصر المقاصة يوم 2 أكتوبر المقبل.‏