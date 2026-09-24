- طائرة نتنياهو استخدمت المجال الجوي لليونان وإيطاليا وفرنسا رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية

هبطت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار مدني وعسكري يقع خارج مركز مدينة نيويورك، ويبعد نحو 106 كيلومترات عن مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بسبب مخاوف من عدم سماح رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني لطائرته بالانتظار في مطارات المدينة.

وفقا لبيانات موقع "فلايت رادار"، فإن طائرة نتنياهو استخدمت المجال الجوي لليونان وإيطاليا وفرنسا خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة، وذلك رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وهبطت الطائرة التي تقل نتنياهو في مطار "نيويورك ستيوارت الدولي" (SWF)، الواقع على بعد نحو 106 كيلومترات من مقر الأمم المتحدة، حيث يُرتقب أن يلقي كلمته اليوم، وذلك بدلا من استخدام المطارات الدولية الرئيسية في نيويورك.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اختيار نتنياهو لمطار "ستيوارت" بدلا من مطارات مركز مدينة نيويورك جاء بسبب مخاوف من احتمال عدم سماح رئيس بلدية نيويورك ممداني لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتظار في مطارات المدينة.

وكان ممثلو العديد من الدول قد غادروا القاعة احتجاجا عندما اعتلى نتنياهو المنبر خلال دورة الجمعية العامة الـ80 للأمم المتحدة العام الماضي، ما اضطره لإلقاء كلمته أمام قاعة شبه فارغة.

ومن المتوقع أن يواجه نتنياهو الاحتجاجات ذاتها هذا العام في قاعة الأمم المتحدة، نظرا لاستمرار الهجمات التي تشنها حكومة تل أبيب على غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن الاعتداءات المستمرة على سوريا ولبنان.

وتأتي الزيارة غداة وصف عمدة نيويورك زهران ممداني نتنياهو بأنه "مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني"، خلال مقابلة تلفزيونية.

وسبق أن دعا ممداني السلطات الفيدرالية الأمريكية إلى تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو عن المحكمة الجنائية الدولية، مع إقراره بأن سلطات مدينة نيويورك لا تملك صلاحية تنفيذها بنفسها.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصيب نحو 175 ألفا، وفق وزارة الصحة في القطاع.