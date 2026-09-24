شهدت القيمة السوقية للإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما فقد نحو 50 مليون يورو من أعلى قيمة سوقية وصل إليها في مسيرته، وذلك بالتزامن مع انتقاله من ليفربول إلى ريال مدريد وتراجع مشاركاته الأساسية مع الفريق الإسباني.

وبحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، بلغت القيمة السوقية لأرنولد في ذروتها 110 ملايين يورو، قبل أن تتراجع إلى 75 مليونًا عند مغادرته ليفربول خلال صيف 2025، ثم واصلت الانخفاض لتصل حاليًا إلى 60 مليون يورو.

ويأتي هذا التراجع في ظل بداية صعبة للاعب مع ريال مدريد، بعدما وجد نفسه خارج التشكيل الأساسي في عدد من المباريات، في وقت لم يتمكن فيه حتى الآن من فرض نفسه كخيار أول في مركز الظهير الأيمن، رغم انتقاله إلى النادي الملكي في صفقة انتقال حر بعد سنوات طويلة قضاها مع ليفربول.

منافسة قوية على الجبهة اليمنى

وخلال أول 6 مباريات لريال مدريد هذا الموسم، حصل دينزل دومفريس على فرصة المشاركة أساسيًا في 5 مواجهات، ليحظى بثقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي اعتمد عليه في مركز الظهير الأيمن، مستفيدًا من قوته البدنية وقدرته على الالتحامات والالتزام بالواجبات الدفاعية.

في المقابل، بدأ أرنولد مباراة واحدة فقط في مركز الظهير الأيمن، بينما حاول مورينيو توظيفه في مركز مختلف خلال مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، بالاعتماد على إمكانياته في بناء اللعب، ودقة تمريراته الطويلة، وقدرته على صناعة الخطورة من الخلف.

ويبدو أن المنافسة بين اللاعبين تعكس اختلافًا في الخصائص التي يبحث عنها مورينيو في مركز الظهير الأيمن، إذ يمنح دومفريس الفريق قوة أكبر في المواجهات والجانب الدفاعي، بينما يتمتع أرنولد بأفضلية واضحة في صناعة اللعب والتمرير والتحرك بالكرة.

الإصابات تعرقل بداية أرنولد

ولم تكن الظروف البدنية في صالح أرنولد منذ وصوله إلى ريال مدريد، بعدما عانى من بعض الإصابات والمشكلات البدنية التي أثرت على استمراريته، وحالت دون حصوله على فرصة ثابتة للمشاركة وتقديم أفضل مستوياته مع الفريق.

ومع انطلاق الموسم الجديد، يجد الظهير الإنجليزي نفسه أمام تحدٍ جديد لاستعادة مكانته داخل حسابات الجهاز الفني، خاصة بعد البداية القوية التي قدمها دومفريس وحصوله على ثقة مورينيو.

وبينما تراجعت قيمته السوقية من 110 ملايين إلى 60 مليون يورو، يسعى أرنولد خلال الفترة المقبلة إلى تغيير الصورة واستعادة مستواه الذي جعله أحد أبرز الأظهرة في العالم خلال سنواته مع ليفربول، وحجز مكان أساسي في تشكيل ريال مدريد.