مصرع طفلين وإصابة والدتهما إثر انهيار منزل في الدقهلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي طفلان مصرعهما، وأصيبت والدتهما، إثر انهيار منزل بقرية برهمتوش التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إخطارًا بانهيار المنزل، المكون من دور أرضي وأول علوي، والمبني بالطوب اللبن وجزء بالطوب الأحمر، والمعروش بالعروق الخشبية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع آثار الانهيار، فيما تم نقل الأم إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووجّه محافظ الدقهلية، بفرض كردون أمني حول المنزل المنهار، وفحص المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.

وانتقل محافظ الدقهلية، إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال رفع الأنقاض والاطمئنان على حالة المصابة، وتقديم الدعم اللازم للأسرة المتضررة.

ولا تزال الأجهزة المعنية تتابع تداعيات الحادث، وتعمل على استكمال الإجراءات اللازمة بموقع الانهيار.