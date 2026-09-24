عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني: عازمون على مواجهة التصعيد الحوثي

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالله العليمي باوزير، اليوم في نيويورك، مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبأ»، جدد العليمي، إدانة اليمن للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت، مؤكدًا تضامن بلاده الكامل مع القيادة والحكومة والشعب الكويتي، ومشددًا على أن أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والأمن القومي العربي.

واستعرض العليمي التطورات السياسية والأمنية والعسكرية في اليمن، متهمًا جماعة الحوثي المدعومة من إيران بمواصلة التصعيد، وقال إن استمرار تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات العسكرية الإيرانية إلى الجماعة يعزز قدرتها على تهديد اليمن ودول الجوار والممرات المائية الدولية.

وأكد عزم الحكومة اليمنية، بدعم من المملكة العربية السعودية، على مواجهة التصعيد الحوثي وحماية المدنيين ومؤسسات الدولة، وتعزيز قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وصولًا إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأشار إلى أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب، مستذكرًا استضافة الكويت مشاورات السلام اليمنية عام 2016، وقال إن جماعة الحوثي رفضت، بحسب تعبيره، فرصًا متكررة للسلام.

واعتبر العليمي أن استمرار التصعيد ورفض الالتزام بالمرجعيات والقرارات الدولية يقوض فرص التوصل إلى سلام دائم، داعيًا المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وفي مقدمتها القرار 2216، والعمل على وقف تدفق الأسلحة والدعم العسكري إلى المليشيات.

كما حذر من تنامي التهديدات العابرة للحدود المرتبطة بالجماعة وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والجماعات الإرهابية في المنطقة والقرن الأفريقي، وما قد يترتب عليها من مخاطر على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وحركة التجارة والملاحة الدولية.

وشدد العليمي على أهمية تعزيز التنسيق اليمني ـ الكويتي في المحافل الإقليمية والدولية، وتوحيد المواقف الخليجية والعربية؛ دعمًا لمؤسسات الدولة اليمنية ومواجهة التدخلات الخارجية وشبكات تمويل وتسليح الجماعات المسلحة.