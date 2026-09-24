3 مدربين يتنافسون على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال سبتمبر

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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة مدرب الشهر عن سبتمبر 2026، والتي شهدت منافسة بين ثلاثة مدربين بعد النتائج التي حققتها فرقهم خلال مباريات الشهر.

وضمت القائمة كلًا من:

فابيان هيرتسيلر، المدير الفني لبرايتون.

أندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول.

إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي.

ومن المقرر الإعلان عن المدرب الفائز بالجائزة خلال الأيام المقبلة، عقب انتهاء عملية التصويت.

وفي السياق ذاته، أعلنت رابطة البريميرليج قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر، والتي تضم 8 لاعبين، وهم:

محمد بلومي – هال سيتي.

جايدن بوجل – ليدز يونايتد.

باسكال جروس – برايتون.

ألكسندر إيزاك – ليفربول.

جيريمي جاكيه – ليفربول.

تشارالامبوس كوستولاس – برايتون.

كيفين شايد – برينتفورد.

أنطوان سيمينيو – مانشستر سيتي.

ويتم تحديد الفائز بجائزة لاعب الشهر عبر تصويت الجماهير على الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي، إلى جانب أصوات قادة فرق المسابقة ومجموعة من الخبراء.

هالاند على رأس قائمة الهدافين

وعقب ختام منافسات الجولة الخامسة، يتصدر إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 5 أهداف، يليه ألكسندر إيزاك لاعب ليفربول بـ4 أهداف.

ويتقاسم 9 لاعبين المركز الثالث برصيد 3 أهداف، وهم برونو فيرنانديز، بوكايو ساكا، ماركوس تافيرنييه، كيفين شايد، جواو بيدرو، مورجان روجرز، باسكال جروس، بريان بروبي وريان شرقي.

مانشستر سيتي يحافظ على الصدارة

وانفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور خمس جولات، وذلك قبل فترة التوقف الدولي.

في المقابل، تراجع أرسنال، حامل لقب الدوري، إلى المركز الثاني بعد خسارته أمام برايتون بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الخامسة من منافسات البريميرليج.