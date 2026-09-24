شهيد و16 مصابا بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة بحي الشيخ عجلين في مدينة غزة

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استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، مساء يوم الخميس، جرّاء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة على شارع الرشيد جنوبي غربي مدينة غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 3.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد مواطن وإصابة 16 آخرين إثر استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة في محيط البيدر على شارع الرشيد.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، جرّاء استهداف طائرات الاحتلال مركبة في محيط المستشفى الأمريكي غربي بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وقال إن خمسة مواطنين أصيبوا، في غارة من مسيرة إسرائيلية قرب مدرسة حيفا وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأشار إلى استشهاد الشاب مهند حسني أبو مدين، بطلق ناري إسرائيلي غربي مدينة الزهراء جنوبي مدينة غزة.

وأضاف أن مواطنة أصيبت برصاص قوات الاحتلال في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

ولفت إلى إصابة مواطن برصاص دبابات الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع.

وتابع أن دبابات الاحتلال أطلقت نيرانًا مكثفة شمال شرقي مخيم البريج، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار في مناطق مختلفة من المحافظة الوسطى.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس.

وذكر أن آليات الاحتلال أطلقت النار في محيط منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح. وفي مدينة غزة، أفاد المراسل بأن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف شرقي المدينة.

أما في شمالي قطاع غزة، فأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شمال غربي بلدة بيت لاهيا.

ومنذ 10 أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 1402 مواطنًا وإصابة 4881 آخرين.